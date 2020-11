Novo rođenje Arde Turana

Arda Turan se vratio. Legendarni turski fudbaler postigao je pogodak na zvaničnom meču posle tačno 933 dana.



Verovali ili ne, on je poslednji put pogodio 20. aprila 2018. godine, u dresu Bašakšehira protiv Kajzerija.



Tada je usledio njegov pakao, sigurni smo da znate kako mu je pretio i zatvor pošto je napao jednog pevača, kasnije mu pretio i pištoljem u bolnici, zbog čega je Bašakšehir raskinuo dvogodišnju pozajmicu iz Barselone.



Arda Turan je tako poslednjih šest meseci ugovora sa Barsom proveo - nigde, da bi ga potom kao slobodnog igrača doveo njegov Galatasaraj.



Arda se sada preporodio, juče je postigao gol za pobedu Galate nad Sivasporom u gostima (1:2), a njegov tim će se boriti za titulu, ima samo bod manje od Alanje i Fenerbahčea.



Turski mediji pišu da se Arda posle dužeg vremena konačno opet smeje i da to može samo da donese dobro Galatasaraju.



"Sličan pogodak postigao sam i 2008. godine, baš ovde u Sivasu. Ovaj pogodak mi vraća smisao i veru. Galatasaraj je oduvek bio moj klub. Ovo je važan trenutak za mene, srećan sam", rekao je Arda.



Može li 33-godišnji Turčin da povede svoju Galatu do toliko željene titule?