NOVO POMERANJE - Poraz Liona znači i da imamo novog učesnika Lige šampiona za novu sezonu!

Komplikovana procedura oko kvalifikacija i učešća u Ligi šampiona je došla do izražaja večeras.



Porazom Liona od Bajerna dobili smo ne samo finalistu Lige šampiona za sezonu 2019/20, već i pomeranja, samim tim i još jednog učesnika u Ligi šampiona za sezonu 2020/21.



Lion neće biti šampion Evrope, bio mu je to jedini način da se plasira u LŠ, pa je došlo do pomeranja, Ajaks će u LŠ, Slavija iz Praga i Olimpijakos počinju od četvrte runde kvalifikacija, odnosno od plej-ofa.



Nije to sve, dva učesnika kvalifikacija za LŠ koja ispadnu u drugom kolu će direktno u četvrto kolo kvalifikacija za LE, što će se rešiti žrebom. Dakle, preskočiće treće kolo kvalifikacija za LE.



Za kraj i informacija da će Porto definitivno biti nosilac u grupnoj fazi Lige šampiona.