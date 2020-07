Novo nemačko čudo - Poslednji korak je najteži?

Malo bi i Nemaca znalo nešto više da vam kaže o Hajdenhajmu, fudbalskom klubu, novom čudu Cvajte koje ima priliku da uđe u istoriju. Gradić ima svega 50 000 ljudi, nalazi se negde na granici Bavarske sa Baden Virtenbergom, poznat je po industriji, pre svega elektronici. U okolino ove jugozapadne nemačke pokrajine, nema puno toga za turiste, postoji jedan srednjevekovni dvorac koji strogo nadgleda grad.



Ali, tu je i fudbalski klub koji je u ovoj deceniji preskakao rangove i stigao na prag elite. Ni sami ne veruju da su uspeli, rasplet poslednjeg dana druge lige i kiksevi giganata su im omogućiči da se dokopaju pozicije koja znači baraž i to sa slavnim Verderom koji se takođe poslednjeg dana spasao ispadanja.



Hajdenhajm je 2004. Bio u petoj ligi, pre nekoliko godina imali su sjajan niz u kupu, postali su popularni kao ubica velikih u ovom takmičenju, a preznojili su i Bajern pre dve godine, izgubili na „Alijanc Areni“ sa 5:4.



Sada bi, ako naprave ovaj poslednji korak mogli da ugoste Bajern u šampionatu, priznaju, čak i sada da tako nešto ne mogu da zamisle.



Inače, klub nije patuljak, ovo je bogat kraj, jaka je industrija, lokalna zajednica je okupljena oko projekta, na klupi je Frank Šmit već 13 godina, jasno čovek sa najvećim stažom u jednom nemačkom klubu. Kapiten Mark Šaneter je došao 2008. kada su bili četvrtoligaši, sada je već veteran, ovo bi bila nagrada za lojalnost, već ga čeka neka pozicija u klubu kad završi karijeru.



Inače, Hajdenhajm ima sasvim solidan budžet, 35 miliona evra, za Cvajtu to je za prvih sedam ili osam ekipa, u društvu promovisanih Bilefelda i Štutgarta, HSV, Hanover, Bohum im gledaju u leđa, radi se o mnogo poznatijim klubovima.



Ali, ne haju. Jer, oni su oba puta tukli Hamburg, imaju neverovatnu odbranu, mnogo su napredovali u odnosu na prošle sezone, plus uzdaju se u domaći teren. Tukli su Verder u kupu 2011. To nema veze, ali činjenica je da ako naprave prihvatljiv rezultat u Bremenu, imaju priliku.







Jer, dobili su čak 11 mečeva na domaćem teremu, a primili su svega 13 golova na „Voit-Areni“. Stadion je sada njihov, ima 15 000 mesta, minimum za Bundesligu, a kupili su ga od grada nakon što su Kardifu za šest miliona evra prodali Roberta Glacela.



Ne može se reži da su bez istorije. Sponzor po kome je nazvan stadion je lokalna fabrika elektronike Voit, upravo su njeni inženjeri pre 110 godina osnovali klub u mestu. Ta povezanost je ostala do sada.



Igraće protiv tradicije. Od kada je uveden ovaj format baraža, 2009. klub iz višeg ranga je uglavnom ostajao u ligi, jedino su kroz ove dodatne dve utakmice, od timova Cvajte prošli Nirnberg, Fortuna i Union Berlin.



Ipak, posle remija bez golova u prvom meču na svom stadionu definitivno imaju šansu da nokautiraju Verder i pošalju velikana u niži rang.