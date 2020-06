Novi veliki problem za Juve, i najveći krivac je Sari! Da li je sudbina trenera odlučena?

Već smo pisali juče, drvlje i kamenje u italijanskim medijima na Sarija, ne samo zbog izgubljenog finala protiv Napolija, već pre svega igre Juventusa koja je očajna.



Išlo se toliko daleko u spekulacijama da bi ako ne dobije narednih par mečeva i izgubi prvo mesto od Lacija, Sari mogao da bude smenjen već do kraja meseca, a Juventus bi vratio Alegrija sa kojim ima ugovor do kraja sezone.



Sada je Sarijeva pozicija još gora.



Naime, iz kluba su stigle vesti da je Aleks Sandro povredio ligamente, u pitanju je istegnuće i Brazilac će propustiti najmanje tri nedelje, odnosno pet mečeva u šampionatu. Ujedno, to je jedina pozicija na kojoj Juventus nema alternativu, jer je Spinacola prodat, a Luka Pelegrini ostao na pozajmici u Kaljariju. Sari je zimus blokirao trampu sa Pari Sen Žermenom, Kurzava za De Šilja, pa je sam sebi isekao granu na kojoj sedi, nema nijednog levog beka osim Brazilca. Pomenuti De Šiljo i Danilo mogu doduše da glume leve bekove, ali im je prirodna pozicija desna strana, pa će ti biti iznuđeno rešenje, na stranu što su mnogo manje ofanzivni od Aleksa Sandra.



Ima još problema, Sariju se pripisuje to što je insistiranjem na Žorginju praktično poslao Pjanića na izlazna vrata, pa Bosanac sada igra očajno, takođe Bernadeski, Iguain, Rabio su mislima u prelaznom roku, a ne na terenu.











Već u ponedeljak Sarija čeka Mihajlović u Bolonji, Juventus u nastavak ulazi sa bodom prednosti u odnosu na Lacio. No, i ako osvoji titulu, to navodno neće biti dovoljno za Sarija, u slučaju da bude eliminisan u Ligi šampiona, priča se da će Anjeli tražiti novog trenera.



Koga?



To niko ne zna, ponovo se sve vraća na priču o Simoneu Inzagiju, mada je slobodan Poketino koga je Juve želeo, a glavne mete Pep i Zidan će ostati nedostupne i nakon ovog leta.











U svakom slučaju Anjeli će odlučivati, on nije bio za odlazak Alegrija, Nedved i Paratići su ga ubedili, tvrdeći da će Sari biti mnogo bolje rešenje na nivou atraktivne igre, no, te igre ni nakon gotovo godinu dana nema, a nema ni rezultata...