Novi trener, ali stare navike ostaju - Dembele prevršio svaku meru?!

Barselona je počela sezonu na najbolji način.



Kumanovi momci su savladali Viljareal ubedljivo rezultatom 4:0. Priliku je dobio i Usman Dembele koji je odigrao zadnjih dvadesetak minuta, ali danas španski mediji prenose da je ofanzivac nastavio sa već ustaljenim navikama.



23-godišnjak je uslikan kako kasni na trening i to više od petnaest minuta. Ovo mu je drugi put da kasni od kada je Kuman preuzeo Katalonce.



Bivši igrač Borusije je u par navrata bio 'zvezda' sportskih novina zbog svog (ne)sportskog načina života. U kombinaciji sa svojim učestalim povredama to jeste jedna od stvari koje su najviše nervirale navijače kluba sa "Nou Kampa".



Kod Valverdea i Setijena mu je to prolazilo bez većih sankcija, videćemo kako će Kuman pristupiti ovom problemu. Jasno da Dembele afirmacijom Fatija i novopridošlicom Trinkaom ima sve jaču konkurenciju.