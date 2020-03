Nakon što je danas i zvanično odložen EURO 2020, UEFA je imala mogućnost da pomeri i finala Lige šampiona i Lige Evrope za gotovo mesec dana.



Tako će finale Lige šampiona umesto 30. maja, biti odigrano 27. juna u Istanbulu, a finale Lige Evrope 24. juna, umesto 27. maja, u Gdanjsku.



U zavisnosti od razvoja situacije, preostalo je da UEFA donese odluku oko preostala četiri revanša osmine finala, te četvrtfinala i da li će biti fajnal for format.



Kako za sada stoje stvari, izvesno je da sve staje do maja meseca, i da će se tokom maja i do 24. i 27. juna završiti i evropska takmičenja.





Izvesno je da će se i četvrtfinale igrati na jedan meč i to pred praznim tribinama, dok su finala odložena za kraj juna u nadi da će navijačima biti bezbedno da popune stadione.