Novi poraz Dortmunda, imamo najmlađeg strelca u istoriji Bundeslige!

Fudbaleri Union Berlina pobedili su Borusiju Dortmund rezultatom 2:1 (0:0), u meču u kom je Jusufa Mukoko ispisao istoriju Bundeslige.



U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je mlađani Jusufa Mukoko propustio najveću šansu u 45. minutu kada je stativa sačuvala domaće.



Pored njega, u prvom delu još jednu dobru priliku imao Džejdon Sančo, u 10. minutu utakmice.



Kazna je stigla u 57. minutu kada je Taivo Avoniji bio na pravom mestu za 1:0.



Prednost Uniona trajala je svega tri minuta, a onda je Jusufa Mukoko ušao u istoriji.

On je iskosa sa leve strane zaista postigao spektakularan go l, snažnim udarcem u prvi ugao za 1:1 i tako postao najmlađi strelac u istoriji Bundeslige sa 16 godina i 28 dana.Njegovo veče iz snova ipak je pokvario Fridrih, koji je u 78. minutu postigao pogodak za novo vođstvo i do kraja pobedu Union Berlina.Borusiji nije pomogla ni smena trenera, Edin Terzić se nije proslavio na debiju, pa je ovo već peti poraz "Milionera" ove sezone. Union Berlin je nastavio niz odličnih mečeva, pošto je sada skočio na petu poziciju sa 21 bodom, jednim manje od Dortmunda.