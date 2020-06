Novi ljubimac "San Sira" neverovatan, samo mu Ronaldo parira!

"Rosoneri" su sinoć dobili Romu sa 2:0 i konačno dali nadu svojim navijačima da mogu igrati i nadigrati one jače klubove u Seriji A. Rebić je pogodio i nastavio sa svojom uspešnom serijom golova u 2020. godini.



Hrvatski internacionalac je bio u drugom planu po svom dolasku iz Ajntrahta, ali po nastavku sezone njegove brojke impresioniraju.



Sinoć je postigao njegov osmi gol u ligi, prosečno postiže pogodak na svakih 79 minuta u 2020. godini. Po ovome je bolji od Imobilea (95 minuta za jedan gol) i Iličića (84 minuta). Jedino bolji jeste Kristijano Ronaldo sa golom na svakih 69 minuta.



Jasno da je Rebić postaje neizostavni šraf "rosonera" u borbi za povratak u Evropi. Do kraja Serije A je ostalo još deset kola, videćemo do koje brojke može dogurati ofanzivac Milana.