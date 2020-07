Novi haos u Inter, mail predsedniku o promašajima, završio na pogrešnim adresama! Šta se desilo?

U Interu novi problemi. Kako smo i rekli tenzije na relaciji klub - Konte se nastavljaju, iako je trener pristao da smanji ton, nakon nekih kritika koje se nisu svidele vlasnicima.



Ipak, spekuliše se da je u sukobu sa Marotom, da je u pitanju borba za moć unutar kluba, pre svega kada je dovođenje igrača u pitanju.



Uz to, jedna mejl namenjen predsedniku Žangu u kome se potenciraju pogrešne odluke sportskog sektora prošlog leta kada su u pitanju pojačanja, završio je na pogrešnim adresama, dobili su ga i direktori.



Njih Konte optužuje za loše izbore u prelaznom roku, pa je jasno da je to kamen spoticanja, on nije želeo Eriksena, Godin je doveden pre nego što je on došao, a ispušteni su Džeko i Vidal.



Konte traži da se greške isprave ovog leta, u tom pismu za Žanga se navodi da trener insistira na iskusnim igračima koji imaju pobednički mentalitet i da smatra da je to najveća šansa Intera da se trka sa Juventusom.



Sa druge strane Marota i Ausilio smatraju da treba probati sa mladima, da je timu potrebna sveža krv, i to je raskol koji će sin vlasnika morati da preseče.







Konte uz odlazak Godina želi da proda i nedodirljivog Škrinjara i da kupi nove štopere, Kumbulu i iskusnog Iza, koji bi se po njemu bolje snašli u 3-5-2.



Videćemo kako će se završiti, priča se o smeni Kontea, ali kako smo pisali jutros to je potpuno nerealno...