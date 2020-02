Novi "čovek od stakla"? Nema treće sreće, Real isčekuje užasne vesti!

Razmere Realovog neuspeha na istoku Španije su veće od izgubljenih bodova.



Naime, izgubili su pet bodova u poslednja dva meča, prednost nad Barsom, ali što je najgore, loše vesti se ređaju.



Kako piše "AS" povreda Edena Azara je ozbiljna i mala je verovatnoća da će igrati u naredna dva, po mnogima i prelomna meča sezone, duel sa Sitijem u Ligi šampiona i "El Klasiku" naredne nedelje.



Azar kao da je od stakla, ovo je njegova treća povreda u pola godine koliko je u Madridu, i pogađate, već se nameću poređenja sa Bejlom.



Kod lekara nema mnogo razloga za optimizam, današnji izveštaji pokazuju da su šanse male, sama mimika i to što je hramao uz primetan bol i pokazivanje na zglob ne ostavljaju mnogo nade. Pomenuti zglob je Ahilova peta za Belgijanca, operisao ga je u junu 2017. imam titanijum, ali pošto se povredio u novembru, Real se opredelio za konzervativnu metodu lečenja, ostao je van terena tri meseca. Nije da je to oslabilo Real, pobeđivali su i bez njega, vratio se protiv Selte, dva loša rezultata, odigrao je 139 minuta i ponovo je povređen.











Danas će biti zvanično saopšteno njegovo stanje, ali kako rekosmo nema mnogo nade jer je obnovio povredu, oštetio je mesto na kome je već rovit. Ovo je kako rekosmo njegova treća povreda, prvu je doživeo polovinom avgusta kada je propustio prva tri kola lige.



Do sada je od mogućih 36 Azar odigrao samo 15 mečeva za Real.