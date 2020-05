Novinari koji prate Bajern iz Minhena su uspeli da otkriju kako će izgledati novi dresovi ovog kluba za narednu sezonu.



Radi se o gostujućim dresovima koji su bele boje, a naravno, ponovo ih je odradio Adidas, čuveni nemački proizvođač sportske opreme.



Pogledajte u nastavku kako izgledaju.



Bayern's away kit for next season [Footy Headlines via @HenriKeuter] pic.twitter.com/POh5rsXotx