Nove nevolje, Bejl i Jović udaljeni sa treninga!

Problem za Real pred put u Levante za vikend, ali i predstojeće duele sa Sitijem u Ligi šampiona.



Naime, posle remija protiv Selte, Madriđani su pred imperativom na sledećem meču, a Garet Bejl je vraćen kući sa treninga zbog stomačnog virusa. Zidan se plaši da bi virus mogao da se proširi na ostale igrače što je veliki problem.



Iz istog razloga iz Valdebebesa je morao da ode Luka Jović koji se takođe razboleo pa je sada samo pitanje ko je sledeći.



Šta još brine lidera?



Benzema koji je posle sjajnog starta sezone stao, Francuz je pogodio jedino mrežu u "Madrilenju" u poslednjih osam mečeva u šampionatu. To bi moglo da stvori problem, tim pre što ni Jović ne daje golove, pa, i pored liderske pozicije, u Realu imaju razloga za zabrinutost.











Danas kastiljanski mediji pišu da je nemir u svlačionicu unela odluka, ili nagoveštaj Reala da Ramosu neće biti produžen ugovor. On ima obavezu do 2021. traži ugovor na još dve sezone, ali za sada je mala šansa da to dobije.