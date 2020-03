Nove informacije, Jović negativan, ima dozvolu, lekar Reala propisao mere!

Nastavlja se priča oko Luke Jovića nakon što je u negativnom kontekstu pominjan po srpskim medijima, i što kruže informacije da će biti podneta krivična prijava, u španskim medijima stiže potvrda, Jović je negativan na virus i uz dozvolu kluba je napustio Madrid.



On je kako piše "AS" testiran na virus, bio je negativan nakon što se razboleo košarkaš Trej Tompkins.



Predsednik Perez i Zidan su dali dozvolu Joviću kao i ostalim strancima, mada ih je većina ostala u Madridu.



Lekari Reala su uz medicinski propisane mere dali dozvolu Joviću da privatnim avionom napusti Madrid, stigne u Srbiju i ode u samoizolaciju.



Da li je on to prekršio, ili je samo izlazio kada je morao, jer se pominje odlazak kod devojke i šetanje Beogradom, to će biti utvrđeno.



Kako god bilo, ovakvu kampanju nije zaslužio...