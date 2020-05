Novac nije sve, otkriveno šta čeka Maurisio Poketino!

Englezi su otkrili dugo čuvanu tajnu. Maurisio Poketino okleva, ima ponudu Njukasla, ali ne želi da upropasti šansu.



O čemu se radi?



Naime, Argentinac se i dalje nije odrekao klupe Mančester Junajteda.



Iako su pozicije Solskjera u ovom trenutku sigurne, nastavak lige, gubitak petog mesta, ili možda čak da Sitiju bude izbrisana kazna do kraja narednog meseca kada će arbitraža u Lozani doneti odluku, zaljuljalo bi klupu Norvežanina.



On će dobiti novac da se pojača, ali sve što se dešava odlaže prelazni rok, Džad Belingem i Sančo, su uz Dembelea, još dvojica igrača koja bi mogli da stignu na "Old Traford".



Mnogi smatraju da će te kupovine od najmanje 250 miliona evra u stvari staviti Solskjera pred imperativ. Klub neće imati mnogo strpljenja, a ako njegova revolucija ne uspe, odnosno ako Junajted počne loše narednu sezonu, teško da će Norvežanin preživeti na klupi.



Prva opcija bi bio Poketino, ako tada bude bez posla.



Argentinac sem Njukasla koji nudi savršene uslove, sa finansijske strane, ipak želi veću klupu. Ranije je imao ponudu Reala, pričalo se o Juventusu, sada je sve to zatvoreno.











Zbog toga Poketino, kome je istekla ona klauzula sa Totenhemom po kojoj ne može da prihvati novi posao bez obeštećenja čeka. Dilema jeste velika, u slučaju da ode u Njukasl, moglo bi se desiti da zaista propusti voz za "Old Traford" što je jedan od najprestrižnijih poslova u svetu fudbala.



Ali, takođe, on želi da se vrati na klupu, mesto mu nudi i Marsej iz koga odlazi Viljaš Boaš, slavni francuski klub se vraća u Ligu šampiona, ali čini se da Poketino ne želi da radi u Francuskoj. Otpao je i Bajen koji je Flika učinio stalnim trenerom, pa je bivši menadžer Totenhema na raskrsnici. Videćemo šta će uraditi.



U prilog tome ide i priča da će Totenhem zbog finansija morati da žrtvuje Sona i da je Junajted zainteresovan da ponudi neke igrače i novac za Korejca koji se vratio, nakon odluženog vojnog roka po skraćenom postupku u Južnoj Koreji.