Nova pravila Bundeslige, Englezi gledaju, ako prođe, doslovno će prepisati!

Fudbal se vraća u Nemačku, poznat je datum, na oduševljenje svih koji vole fudbal, 9. maja biće nastavljen šampionat. Nemački savez je izdao dokument u kome se precizira način ponašanja u vanrednim okolnostima, kako će se trenirati i igrati i šta se dešava, ako neko "zakači" virus.



Igrači će živeti ili u timskim hotelima, ili kod kuće. ali ljubljenje i seks su zabranjeni, ako neko od partnera ima simptome virusa.



Na stadionima će biti maksimalno 300 ljudi, uključujući četiri policajca, 10 novinara, osmoro redara i 50 pripadnika obezbeđenja.



Ako ovo bude radilo u Nemačkoj, Englezi će primeniti isto u junu kada očekuju da se prvenstvo nastavi.



Igrači će biti testirani pre prvog treninga, a onda i dva puta nedeljno do kraja sezone, jednom pre meča. Kada stignu na trening i prođu proveru moraju da obaveste zdravstvene radnike da je sve u redu.



Kontakti na treningu bi trebalo da budu minimizirani, a timski sastaci biće održavani u velikim salama. Preporuka je da se tuširaju posle mečeva i treninga kod kuće, i jasno sami će prati opremu i kopačke. Neće biti dozvoljeno jesti u klupskom restoranu, hrana se nosi kući.



Timovi bi na utakmice mogli da stižu u nekoliko autobusa kako bi se povećala distanca, a domaće ekipe će dolaziti bez organizacije, igrači sami svojim automobilima. Svim igračima biće merena temperatura na dolasku na meč, sve prostorije biće dezinfikovane, vrata otvorena, distanca mora da bude najmanje dva metra. Recimo i to da će svako imati svoju bocu sa vodom, nema šaputanja na uvo tokom meča, rukovanja, zajedničkog boravka u tunelu pre meča, a ni rezerve neće moći da sede jedan do drugog. Izjava posle meča biće kratka, bez konferencija za novinare.







Ako ostanu u klupskom hotelu, moraće da nose maske čim izađu iz sobe, ako su kod kuće moraju da prate kontakte ukućana, ali i da izbegavaju goste ili izlaske.



Ako je neko pozitivan, to ne znači izolaciju čitavog tima, ali igrač mora da ostane 14 dana kod kuće. Zaraženi igrači će sačuvati anonimnost, klupski doktori će o svemu obaveštavati ligu.



Kako će sve izgleda videćemo za par nedelja, derbi u nastavku je sudar Lajpciga i Dortmunda, ponovimo, oči sveta biće uprte u Nemce...