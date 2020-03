Nova odluka u Španiji i uopšte ne miriše na dobro...

Španija je odmah posle Italija najugroženija zemlja u pandemiji koronavirusa. Sa današnjim danom, u toj zemlji ima već 2,182 preminule osobe, a taj broj raste iz dana u dan.



Stoga, RFEF i La Liga su doneli zajedničku odluku o odlaganju početka svih takmičenja dokle god država ne proceni da je sve bezbedno za nastavak, odnosno fudbala neće biti - do daljeg.



Bilo je spekulacija da bi La Liga mogla ponovo da počne kroz mesec dana, preciznije 23. aprila, ali je sve izvesnije da ćemo još mnogo duže čekati na povratak fudbala.



U Španiji se nadaju da bi 10. maja moglo sve da bude spremno i da bi se u tom slučaju La Liga završila do 30. juna, ali to su za sada samo medijska nagađanja i želje svih da bi to značilo da će pandemija uskoro proći.



Da zaključimo, u Španiji, baš kao i u Italiji, teško da ćemo gledati fudbal pre maja, u najboljem slučaju, ali to je u ovom trenutku najmanje važno. Samo da sve ovo prođe i bude juče...