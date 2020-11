Nova muka za Jovića, pomerio se još jedno mesto na klupi, kada će košmar prestati?

Posle poraza od Valensije, stvati su se zakuvale u Realu, iako Zidan tvrdi da je situacija pod kontrolom. Zidan je ponovo gurao Ramosa napred, iako ima dva napadača, ali simptomatično je da je Marijano Dijaz ušao pre Jovića. Posle je Francuz probao sa totalnom ofanzivom, ali bez efekta.



Sećate se verovatno sitaucije iz "El Klasika" prošle sezone, Marijano je dao gol Barsi, Jović je imao problema sa koronom, pa povredom, ali Dominikanac nije dobijao baš šansu. On je u prelaznom roku odbio da ode iz kluba, htela ga je Benfika, pa je ostao da se bori za mesto, iako Zidan u njega nema poverenja.



No, madridski list tvrdi da je uspeo da se nametne na treninzima i da će sada u rotaciji biti ispred Jovića. To drugim rečima znači da će pre dobijati šansu nakon pauze. On je potpuno različiti tip čoveka, deluje energičnije, Španci zameraju Joviću hladnoću, tvrde da je Marijano spremniji da se bori da je za 14 minuta šutirao tri puta, dobijao duele sa odbranom Valensije. Nije pomoglo u krajnjem rezultatu, ali je ostavio dobar utisak na trenera.



Imao je problema sa povredama, operisao je i krajnike, ali i radio u teretani naporno kako bi rešio problem sa leđima. Sada je spreman i ispred je Jovića, ostao je da radi u Valdebebesu, Luka je sa reprezentacijom.







Izgleda da našem fudbaleru nema druge nego da okonča ovu noćnu moru i da na zimu napusti Madrid kako ne bi gubio vreme.