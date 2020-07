Nova moda, posle Robena vraća se još jedna holandska legenda!

Nakon što je Arjen Roben najavio da se vraća fudbalu i to tamo gde mu je igrao i otac i on sam, i gde se tribina zove po njegovoj porodici, u Groningenu, još jedna holandska legenda će izgleda ponovo na teren.



Naime, nedavno je penzionisani Vesli Snajder pričao o svojoj karijeri, razvodu, teškim vremenima u Realu kada mu je flaša vodke bila najveći prijatelj, izgleda da mu je dosadno, pa bi mogao ponovo da igra.



Doduše, pitanje je u kakvoj je formi, dosta se ugojio od prošle sezone kada se nakon iskustva u Al Garafi povukao iz fudbala.



Ves je nakon Reala, u Interu bio jedan od najboljih igrača sveta, osvojio tripletu, igrao finale Mundijala sa Holandijom, ali nije osvojio "Zlatnu loptu". Nikada posle toga nije pružao partije kao kod Murinja, svejedno postao je legenda, nastupao za Galatasaraj, Nicu i Al-Garafu.



On bi mogao da zaigra za Utreht, klub iz rodnog grada i velikog Ajaksovog rivala. Snajderova dvojica braće, Džefri i Rodni su igrali fudbal, u stvari Rodni je i dalje aktivan, a jedini je od braće igrao za Utreht na pozajmici iz Ajaksa. Vraćao se u klub, sada bi Ves mogao da nastavi porodičnu tradiciju.