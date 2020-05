Nova glupost Dembelea, prevazišao je sve granice!

Osman Dembele je, izračunali su statističari, zbog povreda proveo 504 dana van stroja od kako je stigao u Barselonu, ali to nije najgore od svega.Njegovo ponašanje, odnosno neprofesionalnost prevazilazi sve granice, a verovali ili ne, uspeo je da ponovi po ko zna koji put istu glupost.Poznat je po tome da redovno kasni na klupske dužnosti, ali sada je učinio još goru stvar - uopšte se nije pojavio, i to na pregledima zbog povrede!Kako je saznao ESPN iz bliskih izvora, Dembele je imao zakazani pregled kod klupskih lekara, kako bi procenili kako teče oporavak od povrede, ali Francuz uopšte nije došao, niti se ikome javio, što znači da je najverovatnije zaboravio?!Kao što rekosmo, ovo nije prvi put da Dembele napravi neku glupost, svojevremeno je isto bez dozvole kluba nakon jedne povrede otputovao u domovinu, a tada su klupski lekari čak došli do njegovog kućnog praga, ali on nije bio tu.Ni ne čudi što se baš danas pojavila informacija da je Barsa spremna da ga proda za duplo manje novca nego što je platila da ga dovede, više o tome čitajte OVDE ...