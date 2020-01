Nova bruka UEFA, lažirali glasanje, izbacili najomiljenijeg igrača sveta i to sve zbog novca!

Od UEFA se svašta može očekivati. Da li je ovo lažiranje tima i čemu služe glasovi navijača, teško je reći, tek ono što su napravili je zaista presedan.



Naime, prema informacijama iz engleskih medija, formacija idealnog tima godine je promenjena u

4-2-4 prvi put u istoriji, samo da bi se napravilo mesto za Kristijana Ronalda.



On je u konkurenciji napadača, u formaciji 4-3-3 ostao iza Salaha, Levandovskog i Mesija, ali su iz UEFA po svaku cenu želeli da ga uguraju u tim, pa su napravili tim sa četiri napadača, a ispao je miljenik navijača, skromni N'Golo Kante, pa vezni red ima samo dvojicu, De Brajnea i De Jonga.



Oko golmana nije bilo problema, odbrana je Liverpulova, uz Alisona, tu su Aleksander-Arnold, Robertson i Van Dajk, jedini uljez je De Liht.



"Ovo je na ivici lažiranja, ok, Ronaldo je najpopularniji sportista na svetu, ali ne možete da promenite formaciju, ako su navijači tako glasali", rekao je izbor iz krovne evropske organizacije.



Sa druge strane potparol UEFA kaže da je formacija manje bitna, da su u pitanju kombinovani glasovi navijača sa ostvarenjima fudbalera i da je Ronaldo osvojio Ligu nacija sa Portugalom.



"Tako da sada imamo pet osvajača Lige šampiona, četvoricu finalista Lige nacija, među njima i jednog pobednika".



Ovo ne pije vodu, da su to hteli, umesto Kantea bi ubacili Bernarda Silvu koji je završio kao 12. i tako bi imali formaciju 4-3-3 koja je korišćena u poslednjih šest godina, sa izuzetkom 2017. kada je formacija bila 4-4-2.



Ali, 4-2-4 nikada nije upotrebljeno i ovo je samo vrh ledenog brega kada je UEFA u pitanju.