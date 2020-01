Nokaut za Murinja, sezona bi mogla da se pretvori u katastrofu!

Udarac za udarcem, kada je Žoze Murinjo u pitanju. Naime, više od poraza u Sautemptonu, Portugalca je zabrinula poslednja vest. Povreda Herija Kejna je teža nego što se mislilo, on je izgleda pokidao mišić i odsustovaće dva meseca sa terena.



To drugim rečima znači da će propustiti osminu finala Lige šampiona, kao i sudare sa direktnim rivalima u borbi za Ligu šampiona, Čelsijem, Sitijem, kao i vodećim Liverpulom.



Situacija je kritična jer Murinjo nema zamenu. Son nije klasični napadač, kao ni Lukaš Moura, a Troj Parot je premlad.



Naravno, odmah su svi rešenje potražili u zimskom prelaznom roku, ali je Murinjo ostao zagonetan, tvrdeći da mora da radi sa onim što ima.



Za njega je važno da dovede štopera, jer je odbrana, možda je prejaka reč, kriminalna. Pominje se iskusni Boateng iz Bajerna koga hoće i Arsenal, oni najoptimističniji veruju da bi Napoli pristao na veliki novac plus iskusnog Vertongena, ali to je naučna fantastika na zimskoj pijaci.



U svakom slučaju novi menadžer je u nevolji, protiv Boroa u kupu će izvesti neke mlađe igrače, mora da rizikuje da odmori ekipu, iako navijači smatraju da su upravo domaći kupovi prva šansa za trofej posle 2008. godine.







Kao eventualna urgentna kupovina pominje se Pako Alkaser, napadač Dortmunda koji će izgubiti mesto dolaskom Halanda, a Murinjo traži i novog desnog beka, samo Maks Arons iz Noriča je preskup, "Kanarinci" traže 35 miliona evra za mladog reprezentativca Engleske.