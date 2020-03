Nojerova priča - Od ćuške, preko Dekijevog gola do nepobedivosti!

Šalke protiv Bajerna u kupu, deluje sasvim obično, a opet izaziva slatka sećanja navijača „kraljevsko plavih“.



Ne samo navijača i igrača, mada izuzmite Manuela Nojera, on je nakon te sezone i pobede nad Bavarcima koji su tada bili aktuelni osvajači kupa, na proslavi dobio šamar od jednog navijača.



Razlog, trijumf u finalu protiv drugoligaških „Zebri“ iz Duizburga bio je njegov poslednji meč za tim iz Gelzenkirhena tog leta je prešao u Bajern.



Na samoj utakmici svi su bili protiv njega, navijači Bajerna ga nisu želeli u svojim redovima, navijači Šalkea su bili ogorčeni na odluku o odlasku. Jer, te godine, Bajern je prvo izgubio titulu od Klopovog Dortmunda, pa kup od Šalkea, Van Gal je smenjen, poraz od ekipe iz Gelzenkirhena bio je prvi neuspeh u kupu Bavaraca kod kuće posle, verovali ili ne, 20 godina.



Kada je autobus sa igračima Šalkea u trijumfalnoj paradi posle finala i trofeja vozio kroz grad, navijač je iskoristio priliku da ćušne Nojera, koga su u godinama posle toga simbolično „vešali“ na tribinama „Veltins arene“ kada bi gostovao Bajern.













Taj famozni meč protiv Bajerna rešila je legenda, „kralj peterca“ je pokazao zbog čega ga tako zovu, Raul je šušnuo loptu u gol nakon skoka Benedikta Hevedesa i Šalke je otišao u finale.











Bio je to veliki trenutak za klub iz Gelzenkirhena, tokom decenije ispostaviće se da je to poslednji trofej koji su osvojili. Koliko je bila dobra ta sezona, neka posvedoči i to što su te godine u Ligi šampiona stigli do polufinala, izbacili Inter, ispali od Junajteda. Sećate se verovatno da je Nojer primio onaj neverovatan gol od Dejana Stankovića sa pola terena, tada je već važio za golmana koji „visi“ kao štoper van svog kaznenog prostora.











U stvari, pazite sad ovo, od te pobede u kupu, 2011. Šalke nije pobedio Bajern u 20 susreta. Od toga je Nojer branio na 15, primio svega pet golova, teško je zaista za navijače iz Gelzenkirhena da progutaju činjenicu da nije nikada posle odlaska izgubio od kluba iz rodnog grada, gde retko navraća i kako sam priznaje gledaju ga i dalje ispod oka, iako je tenzija popustila.



Ali, kako sudbina ume da vam se naruga. Nojer je kao slobodan igrač stigao iz Rura u Bavarsku te 2011. Ovog leta će Aleksandar Nubel iz istog smera u Minhen, sa klauzulom da mora da brani na određenom broju utakmica.











Nojeru se to ne sviđa, čak je protestvovao kod uprave kluba i čak najavio mogućnost dposle gotovo decenije napusti Bajern.



U svakom slučaju ima dosta simbolike kada je nemački legendarni golman u pitanju. Ali, ni Nubel večeras neće braniti za Šalke protiv budućeg kluba što je još jedna zanimljivost u derbiju nemačkog kupa.