Nojer prekinuo pregovore!

Manuel Nojer je odustao od Bajerna. Legendarni golman je prekinuo pregovore sa Bavarcima, on smatra da klub ne pokazuje dovoljno zainteresovanosti, da smatraju da je suviše star i jednostavno neće pregovarati.



Suma koju je zahtevao je astronomska, 20 miliona evra po sezoni, ali toliko ima Kutinjo, blizu je i Lukas Ernandez koji je stigao iz Atletika.



Nojer smatra da mora da ima primanja kao najplaćeniji igrači u klubu, da je još uvek jedan od najboljih golmana na svetu, da je vođa tima, ali da Bajern to prenebregava.



U klubu i ne pomišljaju da mu daju toliki novac, već su doveli Aleksandera Nubela koji bi u prvo vreme bio rezerva, ali ima u ugovoru garantovano da će braniti određeni procenat utakmica.



Pričalo se da je Ter Štegen meta, ali on neće napustiti Barselonu.















Dodajmo i to da je za Nojera zainteresovan Čelsi i da neće imati problema da nađe angažman.