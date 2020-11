Nojer ispisao istoriju Lige šampiona - golman Bajerna uradio nešto što nikom nije uspelo

Kapiten i golmana Bajerna iz Minhena Manuel Nojer ušao je u istoriju Lige šampiona kado prvi fudbaler koji je uspeo da stgine do 15 uzastopnih pobeda u ovom takmičenju.



Nojer je sa kapitenskom trakom i briljantnim odbranama predvodio Bajern do pobede protiv Red Bul Salcburga, kojim je branilac trofeja obezbedio plasman u eliminacionu fazu.



Iskusni golman koji je letos produžio ugovor sa klubom je tako prestigao Kristijana Ronalda i saigača Jošuu Kimiha pošto obojica imaju po 14 "vezanih" pobeda.



Ovom rekordu je kumovala Kimihova povreda kolena zbog koje je odustan već neko vreme.



Podestimo, Bajern je prethodne sezone na putu do "ušatog trofeja" pobedio u svih 11 utakmica Lige šampiona, što su aktuelne četiri čini magičnih 15.



Poslednji poraz u Ligi šampiona Nojer je doživeo 13. marta prošle godine na Alijanc areni kada je u revanš meču 1/8 finala poražen od kasnijeg osvajača Liverpula sa 3:1.