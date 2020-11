Njukasl nosi bodove na sever, Kristal Palas pao u finišu

Domaći tim, koji je okončao mesec suspenzije kapitena Luke Milivojevića, držao je posed, ali gosti su bili konkretniji i to im se isplatilo u finišu utakmice.Na prvi gol se čekalo sve do 88. minuta kada jeiskoristio asistenciju Žolintona i vrlo hladnokrvno proturio loptu pored nemoćnog Guite.Samo dva minuta kasnije gosti su potvrdili pobedu, a uloge su ovaj put bile zamenjene.Vilson je asistirao na isteku regularnog dela igre, aveštim udarcem levom nogom postigao gol.Njukasl se ovom pobedom probio do 10. mesta sa istim brojem bodova koliko ima Vulverhempton i Vest Hem, ali uz utakmicu više.