Njukasl će morati da pokaže svima svoju moć, sprema se mega ponuda za mladu zvezdu!

To znači da je Premijer liga dobila potencijalno još jedan supertim, procena je da "Svrake" uskoro dobijaju najbogatijeg vlasnika u šampionatu.



Ulagaće se u sve, od akademije, preko stadiona, do trening centra, a jasno je i da će veliki novac biti uložen u sastavljanje igračkog kadra.



Malo ko će se zadržati,



Šuška se da hoće Poketina, ali se odavno priča i o povratku Rafe Beniteza, kao i o bivšem treneru Juventusa Maksu Alegriju, u svakom slučaju, veliko ime će preuzeti klupu ekipe sa "Sent Džejms Parka".



On smatra da bi dolazak napadača kao što je Edinson Kavani, koji postaje slobodan po završetku sezone, bio rešenje za samo jednu sezone, ali da to nije nešto što je "Svrakama" potrebno.



Filips veruje da bi ekipi sa "Sent Džejms Parka" najbolje bilo da uloži veliki novac u nekog mladog fudbalera poput Erlinga Halanda.



Jasno, Norvežanin bi tek na zimu bio dostupan, kada će se pojaviti otpusna klauzula od 75 miliona evra u njegovom ugovor, ali je poznato da ga prate i najveći evropski klubovi poput madridskog Reala, pa je pitanje da li bi bio spreman da potpiše za Njukasl junajted.



Šuškalo se po medijima da bi novi vlasnici mogli da dovedu Mbapea na "Sent Džejms Park", ali je jasno da je to praktično nemoguće, pa koga bi to novi vlasnici mogli da dovedu, kako bi pokazali svima svoju moć na tržištu?



Pouzdanih informacija za sada nema, ali kada se pogleda situacija, čini se da bi na listi želja novih vlasnika mogao da se nađe Mauro Ikardi.











Argentinac ima 27 godina, potpuno je nejasno gde će nastaviti karijeru, jasno je samo da to neće biti u Inter.



PSŽ se koleba da li da ga otkupi, možda bi i mogli da iskoriste opciju, pa da ga potom prodaju bogatim vlasnicima Njukasla.



Cena? 70 do 90 miliona evra, što za "Svrake" ne bi trebalo da bude problem.



Jedna opcija je i Musa Dembele iz Liona, o kojoj su već pisali engleski mediji, on bio mogao da košta Njukasl oko 50, 60 miliona evra.











Timo Verner? Čini se da je Nemac blizu prelaska u Liverpul, kod njega očigledno nije stvar u novcu, želi da zaigra za Klopa na "Enfildu" i tu će Njukasl teško moći da se umeša.



Arkadijuš Milik je na izlaznim vratima Napolija, ali se čini da nije dovoljno atraktivno ime, ukoliko bi novi vlasnici hteli da poslušaju Filipsa i kupovinom atraktivnog pojačanj stave svima do znanja da su ozbiljni.



S ozbirom na platežnu moć novih vlasnika Njukasla, utisak je da bi praktično mogli da priušte bilo kog fudbalera na planeti, posebno u trenutku kada vlada finansijska kriza.



Ipak, ne gledaju svi prvo novac, videćemo kako će se stvari razvijati, ko bi prema vašem mišljenju bio idealan napadač oko kojeg bi mogao da se gradi jedan ambiciozan tim?