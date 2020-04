Njihovi navijači to zaslužuju! Njukasl će biti moćan, veliko trenersko ime, pa zvezda Reala!

Navijači Njukasla željno čekaju prelazni rok. Promena vlasništa i dolazak konzorcijuma koji predvodi prebogati Bin-Salman bi promenila odnos snaga u engleskom fudbalu.



Iako će Stiv Brus nastaviti do kraja sezone, teško da će ostati na klupi, i on je sam svestan.



Naravno, Saudijci žele veliko ime na klupi, samo iz jednog razloga.



"I njima je jasno, veliki trener bi značio signal da mogu da dovedu velike igrače, tačnije oni će lakše pristati da dođu na sever Engleske", smatra Dimitar Berbatov.



Prvo ime za klupu je Poketino.



On nema posao, sve glavne klupe su zatvorene, želi da ostane u PL, a ako stigne tražio bi garancije da će klub dovesti najbolje moguće igrače.



Pa koga bi, verovatno najbolji engleski navijači želeli da vide u timu.



Pominje se Garet Bejl, ako bude slobodan, za Bin-Salmana neće biti nikakav problem da ga plati 30 miliona evra po sezoni, a slično razmišljaju kada je i Vidal u pitanju, Barsi bi platili desetak miliona, a Čileanac bi bio ogromno pojačanje. Bejl je ipak prva tema, nigde ne bi mogao da uzme milion funti nedeljno.











Od ostalih meta, žele Emersona, Brazilca iz Barse koji je na pozajmici u Betisu, pričalo se da će se vratiti u Kataloniju, ali "Blaugrani" očajnički treba novac, on vredi 20-tak miliona evra.



Od slobodnih agenata, Mertens, Kavani ili Vilijan, jedan od trojice slobodnih igrača bi mogao da bude privučen ogromnom platom, mada je Belgijanac najbliži "Sent Džejms Parku".



"Svrake" hoće i Musu Dembelea, a u odbrani se pominju čak i Džon Stons koji je izgubio mesto u Sitiju, kao i Fil Džons iz Junajteda.



Nema nikakve sumnje da sa kapitalom kojim novi vlasnici raspolažu i činjenicom da veliki broj klubova ima problem sa finansijama, Njukasl ako angažuje Poketina, ili eventualno Alegrija, može da privuče nekoliko sjajnih igrača i da napravi tim za velika dela.