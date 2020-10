Njih petorica su lako mogli u današnjem "El Klasiku" da nose dres Barselone, završili su u Realu! Rafa Nadal samo jedan od razloga...

Priču ćemo početi na ostrvu Majorka.



Najpoznatiji sin Baleara, Rafael Nadal je poznat kao veliki navijač Real Madrida. Ne smeta mu ni to što je stric Migel Anhel Nadal bio štoper Barselone u vreme kada su osvojili prvu evropsku titulu.



Kada je Rafa spasio Majorku od bankrota, njegov stric je bio pomoćni trener. Nadalovi su signalizirali da se pojavio klinac koji obećava, a slavni teniser je pozvao Real. Sve je bilo brzo gotovo, Marko Asensio je završio u Madridu.



"Da, pričao sam sa skautom Barselone, dolazili su i drugi klubovi, uvek kada igrate dobro, a mladi ste, to se dešava. Međutim, jednog dana me je zvao Nadal, iz Madrida i preko noći sam završio u Realu", kaže španski reprezentativac koji će biti u timu u "El Klasiku", igrao je sjajno do povrede kolena početkom prošle sezone, i još uvek traži formu.







Priča Vinisijusa Žuniora je drugačija. Kao i svaki talentovani Brazilac, odnosno biser među milionima koji se nadaju, imao je ponudu dva najveća španska tima. Ali, sa Vinisijusom je kao i sa svim Brazilcima, potrebni su detektivi da razmrse ko koliko ima procenata, odnosno prava na obeštećenje za igrača.



"Imao sam obe ponude i morao sam da odlučim. Trebalo je vremena da se postigne dogovor, pričao sam sa tatom, rekao mi je da slušam srce", priča talentovani Brazilac koji je došao uz Flamenga.



Posle toga je prelomio, razlog čovek koji je igrao i jedini koji je dao gol za oba kluba u "El Klasiku", Ronaldo. "Fenomeno" je ipak legenda Reala, jedan od "Galaktikosa", u Barsi je proveo samo sezonu. On je usmerio Vinisijusa i čak bio prisutan na njegovom predstavljanju u Madridu.







Idemo dalje, Luka Jović.



Teško će dobiti šansu u derbiju, ali pre Reala on je ima dogovor sa Barselonom. Postignuta je saglasnost oko njegovih primanja, Barselona se natezala za Ajntrahtom. Ipak, Valverde je bio protiv, on je želeo drugačiji tip igrača i pominjao Rodriga iz Valensije kao rešenje. Na kraju, Jović je završio u Realu, Rodrigo je u Lidsu, a kouč Valverde bez posla, čeka navodno poziv Valensije.



Tibo Kurtoa je posle nekih izjava u protekle dve godine uvek na meti navijača Barselone, no, danas mu oni neće smetati, jer nema publike. I pored toga što je ušao u rat reči sa Kataloncima, manje je poznato da je 2013. bio blizu prelaska u Barselonu.







Tadašnji potpredsednik kluba Đordi Mestre je potvrdio te priče.



"Hteli smo Kurtou, hteli smo i Moratu, ali jasno Real nam ne bi prodao igrača. Što se Belgijanca tiče, razmišljali smo da ponudimo veliku sumu kada je bilo jasno da će ga Atletiko prodati, ali je Zubizareta prelomio. On je, kao direktor, usmerio klub ka Ter Štegenu, a Kurtoa je na kraju prodat Čelsiju", priseća se Mestre.



Peti je naravno Isko. Njegov pas se zove Mesi, i mada je on to demantovao, svi znaju, Andalužanin je veliki navijač Barselone. Barsa je navodno ponudila 20 miliona Isku da sačeka da mu istekne ugovor sa Realom i da potpiše za njih, to je bilo 2017. ali od tada on nije puno pokazao. Kada je odlazio iz Malage nije želeo na predstavljanju u Realu da poljubi grb "Kraljevića". Umesto toga to je učinio brat, a Isko se vadio kada su ga madridski mediji napali, da tek treba da zasluži dres.



On je još 2009. kao klinac rekao da je "antimadridridista" jer je Real arogantan, a da se on sam vodi u životu načelom da bez skromnosti ne možete daleko da stignete. Ipak, Barsa se nije pojavila, Real jeste, i prihvatio je ponudu.







I na kraju dodajmo, da kao što Isko ima sliku u Realovom dresu, ima je i Modrić, koji navija za Barselonu, ili je navijao pre dolaska u Real. On se još u vreme kada je iz Zagreba odlazio u London slikao u Barsinom dresu, svedoci kažu da ga je često nosio.



I Zidan je navijao za Barsu i Juve, za Juve je igrao, za Barsu nije, legenda je Reala i trener. Ali, recimo i to da je Inijesta navijač Reala, ili je bio kao klinac, kao i da je Nejmar želeo u Real u vreme kada je Barsa postigla dogovor sa Santosom...