Njemu je bio najbolji doček, uz 21 pivo od Mesija!

Nekadašnji golman Almerije i Valensije, Dijego Alveš, pohvalio se posebnim poklonom od Lionela Mesija.



Kao što znate, kompanija Badvajzer odlučila je da na poseban način obeleži rekord Lea Mesija po broju golova za jedan klub, pa je svakom golmanu poslao broj boca piva ekvivalentan broju pogodaka koliko su primili od kapitena Barselone.



U tome je najbolje prošao Dijego Alveš, kome je Mesi dao čak 21 pogodak u karijeri, pa je shodno tome dobio i isto toliko boca piva.



Brazilac se pohvalio svojom bogatom kolekcijom, pod rednim brojevima golova Lea Mesija.



Nema dileme da će mu praznici proteći lepše nego ostalima, mada sigurno ne može da se požali ni Iker Kasiljas koji je dobio 17 piva...

Diego Alves has received his 21 Budweiser bottled 🍻



He has a GOOD New Year’s 😂😭



