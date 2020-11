Njegov engleski nije dovoljno dobar da prikaže bes - Klop digao glas protiv ugnjetavanja fudbalera!

Menadžer Liverpula Jirgen Klop dočekuje nastavak Premijer lige sa suženijim izborom u timu nego što je to bilo kada je krenula reprezentativna pauza.



Veliku glavobolju zadala mu je povreda Džoa Gomeza na treningu tokom obaveza u reprezentaciji Engleske.



Desetak dana kasnije Klop i dalje ne može da objasni šta mu prošlo kroz glavu kada je saznao za groznu vest.



"Nisam veliki ljubitelj reprezentativne pauze. Moja supruga zna zašto. To je jako napet period. Za nas ni najmanje uspešan, izgubili smo igrače" - počeo je intervju Klop za Sportsmejl.



Prisetio se kako je izgledalo kada je čuo za povredu Gomeza.



"Moje engleski nije dovoljno dobar da opiše kroz kakvo stanje svesti sam tada prolazio. Moj terapeut mi je to saopštio i znao sam da je reč o ozbiljnoj povredi. Bez sumnje i nada da je bezazleno" - rekao je trofejni trener dodajući da su povrede sastavni deo sporta, ali da je način na koji se dešavaju zabrinjavajući.







Navodeći primer povrede Virdžila Van Dajka protiv Evertona uperio je prst krivice u Pikforda i nikog više.



"To je bila posledica nepromišljene odluke jednog čoveka, koju je teško prihvatiti. Sa Džojom je isključivo posledica intezivnog rasporeda ove sezone. To je nešto što me brine. Ne želim da tražim opravdanja, već nudim objašenjenje" - rekao je Klop.



Podsetio je da su se premijerligaški klubovi borili za zimsku pauzu čak i u vanpandemijskim okolnostima, ali da je situacija sada još gora.



"Ovo nije normalna sezona. Igramo isti broj mečeva kao ranije samo sa prvenstvom koje traje četiri nedelje kraće. Ovo je posebno vreme kako za fudbal, tako i za ceo svet. Svako od nas mora da pronađe način da se izbori sa tim. Čini se da se ceo svet promenio, ali su dve stvari ostale iste - raspored i pravilo o tri izmene" - rekao je Klop u svom stilu.



Dodao je da ljudi često napadaju fudbalere zbog viskih zarada zanemarujući da oni to zaslužuju.



"Postoje glumci koji su briljantni, ali nisu Džejms Bond. Ali ako si Džejms Bond zarađivaćeš više od ostalih. U fudbalu je isto. Ako vrediš zarađivaćeš više od konkurencije, ali to ih ne povlašćuje od ostalih problema u životu" - rekao je Klop najavljujući da je u sredu važan sastanak na kome će mnoge teme biti na dnevnom redu.



Liverpul nastavak šampionata dočekuje derbijem protiv Lestera u nedelju bez najboljeg fudbalera Mohameda Salaha koji se zarazio koronavirusom.