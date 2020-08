Nisu mu dali šansu u Parizu, sada je na dobrom putu da im sruši snove!

Fudbaleri minhenskog Bajerna stigli su do prednosti u velikom finalu Lige šampiona protiv Pari sen Žermena.U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, da bi nakon 15 minuta igre u drugom Bavarci stigli do prednosti.Podsetimo, Koman je ponikao u Parizu, ali nikada nije dobio pravu šansu na "Parku prinčeva", put ga je preko Juventusa odveo u Bajern, a sada je na dobrom putu da sruši snove "Svecima".Takođe dodajmo da je Flik iznenadio mnoge kada ga je uvrstio u startnih 11 umesto Ivana Perišića, sada je jasno i zašto je to uradio.