Nisu baš "piramide" u Visokom, ali kako bi Faraon i Bosanac funkcionisali u Juventusu?

Juventus neće još dugo čekati. Naime, u ovom trenutku, Pirlo koji je juče položio ispit za "A" licencu u Koverćanu i sedeće na klupi protiv Sampdorije, želi da se što pre pitanje napadača reši.



Napoli i Roma su se dogovorili oko Milika, ali se čeka da Poljak pristane. U tom slučaju, sve je jasno, Edin Džeko stiže u Juve koji će odustati od čekanja na Luisa Suareza.



Tako bi Pirlo dobio napadača, samo to nije sve. Naime, izgleda da će biti realizovama prodaja Košte, bilo Junajtedu, bilo negde van Evrope, on je spreman da ostane, ali u Juventusu misle drugačije.



Nađena je i zamena, Stefan El Šaravi koji se dovodio u vezu sa Pari Sen Žermenom bi trebalo da pojača napadački potencijal Juventusa.



Bivši igrač Milana i Rome je trenutno u Kini, "Faraon" želi da se vrati u Evropu, pričao je sa Milanom, ali i Romom, bivšim klubovima, ali bi pozajmica sa otkupom od Šangaja, učinila Juventus verovatnom odrednicom. On može da igra na više mesta u napadu, pa bi svakako dobio priliku i u 4-3-3 formaciji, ali i kao centralni napadač.











Sve u svemu, Juventusu se žuri, protiv Sampdorije je kasno, verovatno će Ronaldo morati u sam špicu, nešto od toga je Pirlo uigravao protiv Novare, videćemo kako će sve funkcionisati.