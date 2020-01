Nismo dugo čekali - Pet razloga zbog kojih je Barsina svlačionica nezadovoljna novim trenerom!

Kike Setijen već ima problem u Barseloni.



Naime, iako je posle "Mestalje" rekao da igrači nisu shvatili njegove zamisli ili da im nije objasnio dobro.



Međutim, postoji problem. Kike Setijen je dobio šansu jer je klub želeo da se vrati Krojfovim principima, posedu lopte kao osnovi svega, nečemu od čega je Valverde često odstupao.



Ali, mnoge stvari nisu jasne, pre svega, Barselona ima problema da igra sa trojicom pozadi, jer je ekipa retko, osim u nekim mečevima pod Luisom Enrikeom igrala 3-5-2.



Španski selektor je tada pokušavao na sve načine da napravi polivalentne igrače, ali to nije baš uspevalo.



Setijen se koncentrisao na pozicionu igru, smatra da taj deo mora da bude doveden do automatizma, da je tim primao previše golova, da je napad manji problem. Ali, da li je baš tako?



Prvo, protiv Valensije se nije videla potentnost, neki igrači imaju problem da se adaptiraju, usporavaju igru i slabo napreduju.



Za to je potrebno vreme, ali Barselona ga nema. Nema ni jaku klupu, videlo se u utakmici protiv Valensije, retko ko može nešto da promeni ulaskom.



Zbogo toga se mnogi igrači pitaju dve stvari, da li je promena bila potrebna usred sezone, kada je svaki bod važan i ima li vremena do nastavka Lige šampiona da se tim uigra.



Tu je i pitanje zamene za Suareza, videćemo hoće li danas ili sutra, kako je najavljeno, Barsa kupiti Rodriga Morena od Valensije i rešiti krizu u napadu.