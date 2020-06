Nikolićev sjajan start, druga pobeda Lokomotive!

Bivši trener Partizana Marko Nikolić je ovog leta preuzeo ekipu moskovske Lokomotive.Slavio je na debiju, kako su njegovi puleni savladali Orenburg sa 1:0, a fudbaleri Lokomotive su sa novim trenerom slavili i u drugom meč u nastavku sezone, ovoga puta su do tri boda došli u Kazanju, protiv ekipe Rubina.Poveli su u 23. minutu, jako precizan šut Mirančuka sa ivice kaznenog prostora i zatresla se mreža Rubina. Samo pet minuta kasnije, penal za Lokmotivu zbog igranja rukom, a odgovornost preuzima strelac prvog pogotka Mirančuk. Sjajno je izveo penal i udvostručio prednost ekipe iz prestonice. Puleni Marka Nikolića su do kraja zadržali prednost, te su došli do nova tri boda.Lokomotiva je nakon 24 odigrana kola druga na tabeli sa 47 bodova, devet manje od vodećeg Zenita. Rubin 11. sa 21 bodom manje.