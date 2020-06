Nikolić otvorio dušu Rusima i odgovorio Sjominu: "Smenjen sam dok sam bio prvi na tabeli..."

Marko Nikolić je konačno preuzeo ekipu Lokomotive iz Moskve, a sa ekipom će raditi neposredno pred nastavak šampionata.



Konačno je srpski stručnjak progovorio nakon najava da će se preseliti u Rusiju, pa je u intervjuu za tamošnji Gudok govorio o brojnim temama - dolasku u Lokomotivu, Juriju Sjominu, Partizanu, Mađarskoj...



"Zvalo me je nekoliko evropskih klubova, kao i klubovi iz Kine i sa Bliskog istoka, ali to se nije uklapalo u planove o mojoj karijeri bez obzira što ponuda Lokomotive tada još uvek nije stigla. Postojali su kontakti i sa nekim drugim ruskim klubovima, međutim nije bilo zvaničnih pregovora.



Lokomotiva me je zvala krajem februara, pregovarao sam sa generalnim direktorom Vasilijem Kiknadzeom, kasnije i sa predsednikom Mešerjakovim. Ponuda Lokomotive bila je korak napred u karijeri, želeo sam da radim u jakoj ligi i klubu koji se bori za trofeje. Osetio sam da me u tom trenutku klub zaista želi, a to je mnogo važno", smatra Nikolić.



On se potom osvrnuo na veliki broj zamerki zbog odluke "železničara" da smene legendarnog Sjomina.



"Svestan sam toga da treba da zamenim legendu ruskog fudbala Jurija Sjomina, čoveka kojeg čak i protivnički navijači obožavaju u Rusiji. Znam da će odmah krenuti poređenja, ali sam tokom karijere bio u sličnoj situaciji. Smenjen sam kada sam bio prvi na tabeli, ali to je život trenera, ni meni se ne sviđa, no tako je kako je."



Na pitanje koji trenerski uspeh mu je najslađi, Nikolić nije imao dilemu.



"Najlepši momenat u životu za mene je bilo osvajanje duple krune sa Partizanom. Beograd je moj grad, a Srbija moja zemlja, imao sam sjajan odnos sa navijačima i bili su to prvi trofeji u mojoj trenerskoj karijeri. U Mađarskoj sam takođe proveo tri lepe godine, osvojio sam titulu i kup, igrao u Evropi. Tamo sam dobio priznanje za najboljeg trenera u istoriji kluba, to je značajno ostvarenje", kazao je on.



Nikoliću će se u stručnom štabu pridružiti pomoćnici Radoje Smiljanić i Goran Basarić, s tim da će mnogi aktuelni treneri u stručnom štabu ostati da sarađuju.