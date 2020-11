Nikolić o velikom bodu u Madridu: "Morali smo tako..."

Srpski stručnjak Marko Nikolić napravio je još jedan podvig nakon što je u četvrtom kolu grupne faze Lige šampiona ponovo remizirao sa Atletikom.



Ovoga puta, u Madridu nije bilo pogodaka, a trener Lokomotive iz Moskve bio je zadovoljan rezultatom.



"Kao što sam rekao i pre meča, bićemo presrećni ukoliko uzmemo bod ovde. Naša igra je bila disciplinovana, gledamo napred. Imamo još dve utakmice i videćemo gde će nas one odvesti. Mislim da možemo da budemo zadovoljni remijem. Nisam ni srećan ni tužan zbog rezultata. Ali dobili smo bod i sada idemo dalje", kazao je nekadašnji trener Partizana.



Nikolić je svestan težine izazova.



"Igrali smo sa Atletikom, koji je pobedio Barselonu. To je vrlo kvalitetan tim, dobijali su nas konstantno u poslednje četiri godine i nije lako igrati sa ovakvom ekipom. Vrlo je komplikovano, ali ukoliko smo disciplinovani i energični, onda možemo da se nosimo sa njima. Uvek smo govorili da je bitno da budemo fokusirani, da želimo pobedu, ali kada igrate sa disciplinovanim timovima onda morate da igrate ovakav stil fudbala. U drugim okolnostima bismo morali da menjamo strategiju, ali ovde smo morali da odigramo tako", smatra on.



Lokomotiva se nakon četvrtog kola nalazi na trećem mestu grupe A sa tri boda što ruskoj ekipi daje nadu da teoretski može i do osmine finala elitnog takmičenja.



Tim Marka Nikolića u narednom kolu gostuje Salcburgu.