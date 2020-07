Zenit i Lokomotiva iz Moskve će direktno u Ligu šampiona.



Zenit je šampion i to je odavno već poznato, a Lokomotiva će kao drugoplasirana na čelu sa našim Markom Nikolićem. Moramo priznati, Lokomotiva je imala i mnogo sreće jer su rezultati drugih timova išli njima na ruku.



To je poznato od danas pošto je direktni konkurent za plasman u LŠ Krasnodar poražen i to na svom terenu od Dinama iz Moskve sa 0:2.



Nakon crvenog kartona Safonova, Grulev i Žoaozinjo su doneli pobedu gostima iz Moskve.