Niko kao Bane!

U Čelsiju ostalo sećanje na tihi dolazak, ono što je uradio za „Plavce“, ali i onu krvavu kopačku kada je povređen odigrao meč, kopačku za koju je tadašnji trener Murinjo rekao da treba da završi u muzeju kluba kao orjentir za generacije koje dolaze.



Tihi Bane, dobri duh svakog tima se navratio u Rusiju da ponovo uzme titule, sada će pomoći Slavenu Biliću da sačuva VBA u ligi.



I kako fudbal ume da namesti, novi debi u PL će biti baš protiv svog Čelsija.



Za navijače „Penzionera“ on je besmrtan, postoji mnogo razloga zbog koga ga obožavaju. Uvek je bio pošten prema igri, sebi i drugima, zanimljivo da, kada se sračunaju trofeji, Ivanović je osvajao jedan godišnje za Čelsi, na mestu gde pre Romana Abramoviča, ali i Baneta Ivanovića nisu baš imali puno toga da slave.



Srpski fudbaler je bio zid ekipe, ali je stizao i da postigne golove. Recimo, da klubu donese EL i bude igrač utakmice. Par puta je bio u najboljem timu PL, sa Čelsijem je osvojio tri titule prvaka, tri FA kupa, Liga kup i kao veliku nagradu Ligu šampiona. Uz pomenutu presudu ekipi Benfike u LE, on je zaista za devet godina dotakao nebo u Londonu.



Ispraćen je uz ovacije, navratio se u Rusiju da pokupi dve titule kao kapiten Zenita, a u svom prvom mandatu u Lokomotivi, posle odlaska iz Srbije, Ivanović je slavio u ruskom kupu.













Jasno je da ga sa VBA čeka druga vrsta izazova, ali Bane odoleva godinama.



Kada pomenete dva gola na jednoj utakmici, navijači Čelsija će pokazati onaj video kada Ivanović postiže „dabl“ protiv Liverpula u četvrtfinalu Lige šampiona.



Zanimljivo da je on doveden kao štoper u Čelsi, ali kada se Bosingva povredio, zaigrao je na desnom beku i postao jedan od najboljih na svetu na toj poziciji.



Slavlja nakon golova se i dalje prepiričavaju među navijačima, on je dočekan sa skepsom, kao Romanova kombinacija iz Rusije. Bio je nespreman u januaru 2008. ali je posle šest meseci pokazao od čega je napravljen. Mnogi su u njemu videli staru dobru defanzivnu školu, igrača koji obožava duel, koji je spreman da daje i prima udarce, ali nikako ne treba zanemariti doprinos u ofanzivi.



Bane je odigrao 376 mečeva za „Plavce“, nije uspeo da se dokopa top 10, Edi MekKridi je na 410. Srbin je dao 34 gola, odlično za defanzivca koji nije ni glumio, niti se previjao kada ga je Suarez divljački ujeo, jer jednostavno to je Bane. Navijači, ali i javnost ga cene zbog odsustva teatralnosti, ozbiljnog pristupa, sportskog držanja, izbegavanja bilo kakvih skandala, bio je i ostao svetionik kada je ponašanje igrača u pitanju.



Uvek skroman, kaže da je mali deo istorije kluba, iako to nije tačno, naš fudbaler kaže da je Čelsi njegov klub i da je plav u srcu „100%“.



On je praktično šest meseci posle dolaska gledao sa tribina „Lužnjikija“ kako se Teri kliza i šansa za titulu prvaka Evrope odlazi u nepovrat. Ali vratilo se četiri godine kasnije protiv Bajerna u Minhenu, kada je bio deo velikog tima i ostvario najveći uspeh u istoriji kluba.



VBA će pred praznim tribinama dočekati Čelsi, ali videćemo, ima vremena do aprila kada će „Begisi“ gostovati na „Bridžu“ da se pandemija okonča i da Bane Ivanović dobije ovacije od navijača Čelsija za sve što je učinio.