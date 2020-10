Niko brži od kladionica! Liverpul bez šanse nakon crnih vesti? Da li januar nudi rešenje?

Potvrđeno je i više nema nade, Van Dajk je pokidao ligamente, odsustvovaće najmanje šest meseci, posle sledi oprezan povratak na teren, drugim rečima sezona je za njega izgubljena.



Mnogi kažu i Liverpulova.



"Veliki timovi ne zavise od jednog igrača, ali on je baš ključan. Tim ima problem sa odbranom, bez njega to je horor", tvrdi Karager, legenda kluba koji kaže da će Klop morati da izdvoji veliki novac za štopera.



"Ljudi smatraju da je Salah ključ, ali za mene je Van Dajk, jer za njega nemaju zamenu", dodaje nekadašnji kapiten Redsa.



Šta Klop može da učini?



Mediji već smatraju da šampion razmišlja da dovede Škrinjara ili da izdvoji ogroman novac za Kulibalija. Slovak košta 60 miliona, Afrikanac najmanje 80, plus januar nije vreme za ovakve transfer.



Fabinjo će se verovatno vratiti na štopersku poziciju, ali ponovo je problem partner. Jasno, Liverpul je bez Van Dajka mnogo slabiji, a kladionice su reagovale, sada je Siti favorit za titulu, naime, kvota je samo 1.89 iako ne blistaju na početku sezone, dok je na Liverpul skočola na 3.25 na pojedinim kladionicama.



Videćemo šta će učiniti prvak Engleske tek situacija je prilićno komplikovana, Liverpul je već primio 13 golova u šampionatu u pet utakmica, jasno je da je to najveći problem tima.