Nikad više u PL - "Džabe novac kada se igra po jednom istom šablonu!"

Andre Viljaš-Boaš je bio posmatran kao legitimni naslednik Žoze Murinja.



Ipak, mlađi od dva Portugalca nije uspeo da ostavi dublji trag u Premijer ligi iako je vodio jake timove poput Čelsija i Totenhema. "Plavce" je vodio devet meseci pre otkaza u martu 2012. godine, da bi naredno leto preuzeo "pevce" sa kojima je proveo godinu i po dana.



Pričajući za Radio Renascenca AVB je odbio mogućnost 'treće sreće' na Ostrvu.





"Ne vraćam se nazad. To je šampionat sa najviše ulaganja, najboljim timovima i igračima. Ali, ja volim da sam u ligi gde imate različite filozofije same igre. To nije slučaj u Engleskoj", ocenio je Viljaš-Boaš.













Bivši trener Porta se kasnije otisnuo i Kinu, takođe je vodio Zenit u Rusiji. Trenutno radi u Ligi 1 gde sa Marsejom zauzima sedmo mesto, 12 poena manje od lidera PSŽ-a.