Nikad viđeno! Rasplet poslednjeg jesenjeg dana u LŠ!

Ne pamti se kada je bilo ovako zanimljivo.



Naime, Liga šampiona po „ubrzanom sistemu“ ulazi u završnicu, znaćemo učesnike top 16 faze u sredu uveče. Niko nije verovao, ali UEFA je uspela da ovu prvu fazu u dovede do kraja i pored svih problema, sada se svi nadaju da će na proleće biti drugačije i da će makar jedan deo publike moći da se vrati na stadione.



Ali, šta nas čeka u poslednjem kolu?



Pet „finala“, kako smo ih nazvali, imate priliku da i kroz naše promocije pogodite ishode, odnosno da predvidite šta će se desiti u poslednjih 90 minuta jeseni.



Ko je prošao?



Bajern Minhen, Mančester Siti, Porto, Liverpul, Čelsi, Sevilja, Dortmund, Barselona i Juventus. Doduše, mogli bi da promena kada su pobednici grupe u pitanju u nekim slučajevima, ali sa druge strane, to je manje bitno.



Ko visi, ko se nada, o tome u narednim redovima.



Najzanimljivije je u grupi „B“ gde bukvalno svi mogu da odu dalje i svi da ispadnu.



Real je u najboljoj poziciji, mada s obzirom na njihove igre, ovo morate da uzmete sa zadrškom. Naime, ako ne izgube kod kuće od Gladbaha idu dalje. Nemci su sve zakomplikovali porazom od Intera na domaćem terenu, Ne smeju da izgube u Madridu, remijem idu dalje zajedno sa Realom i to je ono čega se Italijani plaše, da u Španiji bude „X“ i oba tima prođu. Nije da se nije dešavalo, pisali smo o tome u ovom broju, pa pročitajte.











Interu je preduslov da mora da dobije kako bi uopšte imao šansu, a ako Šahtjor ne izgubi ide dalje, pod uslovom da Real ne pobedi. Realu je problem taj remi, jer Šahtjor ne sme da pobedi Inter. Dakle, normalan rasplet bi bio da Real i Inter dobiju i odu dalje, a opet tako igraju ove jeseni da to nije baš i najverovatnije.



Šta da kaže Mančester Junajted, oni su prvi u grupi, ali mogu da ispadnu. U pomenutoj „družini“ H, PSŽ je u najboljoj poziciji, zicer protiv otpisanih Turaka i sigurni su, što znači da će Tuhel preživeti zimu. To nas ostavlja u situaciji da Lajpcig i Junajted moraju na krv i nož. „Đavoli“ su slavili sa 5:0 na „Old Trafordu“, dakle međusobni skor ne igra, odnosno bod ne znači ništa Nemcima. Oni moraju da pobede, svaki drugi rezultat će voditi Solskjerov tim u top 16 fazu.







U grupi D, Ajaks čeka Atalantu. Italijani mnogo bolje igraju u Evropi nego u Seriji A. Ako ostanu neporaženi u Amsterdamu, idu dalje, Liverpul je prvi, tu je gotovo, pa je situacija jasna, Holanđani samo pobedom idu u top 16 fazu.



I u grupi A Bajern je dominantan, izgubili su samo dva boda u pet mečeva, ali Atletiko još strepi. Poslednjeg dana putuju u Austriju, ne smeju da izgube, inače Salburg ide među 16 najboljih timova.



Matematički nije siguran ni Lacio koji u poslednjem kolu dočekuje Briž, pa bi porazom kod kuće ispao, ali to je malo verovatno.