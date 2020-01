Nikad viđeno - Deset razloga zbog kojih navijači Atletika ne veruju više u Simeonea!

Novi udarac za Atletiko je poraz protiv Leonese u kupu, sada je, po mnogima tim dodirnuo najnižu tačku, a prvi put u istoriji za ovu gotovo deceniju koju je na klupi Atletika, Dijego Simeone nema podršku navijača.



Obeležavaju ga kao najvećeg krivca za posrtanja tima, a razlozi su brojni.



Neki su objektivni, ekipa je u tranziciji, ze realne to je razlog broj jedan. Izvršena je smena generacija, otišlo je osam prvotimaca, gotovo kompletna odbrana predvođena Godinom, klub je napustio Grizman.



Ali postoje i Simeoneve greške na kojima insistira madridska štampa.



Prva je Žoao Feliks. Teško je progutati činjenicu da je uložen praktično sav novac od prodaje Grizmana u igrača koji je tek trebalo da se dokaže. On je veliki talenat, ali jasno je da su 120 ogromno opterećenje i da on mentalno ne može da izdrži tu etiketu moranja koja mu je nalepljena.



Druga stvar je insistiranje na povratku Dijega Košte koji je daleko od one forme iz prvog mandata. U klubu su svi protiv njega, osim Simeonea, on ne vraća poverenje, istrošen je i povređen pa je klub spao na tek par opcija u napadu.



Kritičari navode da su i neki igrači koji su takođe skupo plaćeni poput Morate, dobri, ali ne i dovoljno dobri za Atletiko.



"Ako nije mogao da igra u Čelsiju i u Realu, ako Juve nije hteo da ga vrati, gde je tačno Atletiko očekivao da će on podići kvalitet. Da, Morata je dobar igrač, ali ne neko ko rešava stvari", piše u jednom od komentara.



Na ovo može da se nadoveže činjenica da Atletiko ne daje golove, to je uvek bilo u drugom planu, ali sada u 25 šuteva u kupu daju jedan gol, ili u šampionatu daju tek 22 pogotka u 20 mečeva, to jeste ogroman problem. Atletiko je treći, ali dalweko od vodećeg tandema, iako ni Barsa ni Real ne igraju dobro. Uostalom Atletiko je pobedio u manje od polovine mečeva u prvenstvu.



Učestale povrede više nisu slučajnost. Tako je bilo i prošlih sezona, ali ove je 11 povreda i veliki broj igrača koji su duže odsutni, kao Himenez, Savić, Košta i Koke.



Van "Vande" je Atletiko prosto loš. Nikada u Simeoneovoj eri nisu izgubili pet utakmica na strani u ovom trenutku sezone. Pali su protiv Sosijedada, Leverkuzena, Juventusa, Eibara i sada Leonese. U gostima su u 14 mečeva dali 4 gola.



Nije samo na udaru od pojačanja Feliks, veruje se da je Simeone promašio sa kapitenom Meksika Ererom, ali i Markosom Ljorenteom iz Reala. Za neke igrače poput našeg Šaponjića nije ni jasno zboog čega su kupovani, a navodno je kup meč pokazao da ni njemu, ni rezervnom golmanu Adanu, i nekim mlađim igračima nije mesto u timu.



Dodajmo tome jedan promašaj koji se često zaboravlja, Tomas Lemar koga niko već godinu i po ne može da prepozna i koga bi Atletiko rado prodao u Englesku, ali on neće da napusti Madrid do leta.



I na kraju, čini se da je ovo sezona u kojoj su se i oni ključni koji su ostali, pre svih Oblak ili Koke utopili u sivilo i ne uspevaju da se nametnu kao vođe tima, ono što je bio Godin. Bilo je priče o povratku Urugvajca koji se nije snašao u Interu, ali je on to presekao uz reči da je Atletiko završeno poglavlje u njegovoj karijeri.



Zbog ovih deset razloga, mediji i navijači su očajni, niko nije očekivao laku sezonu, ali ova ne daje prostor za nadu. Atletiko je u osmini finala Lige šampiona, igraće kao tim iz slabijeg šešira protiv Liverpula i iako su svi želeli da ih izbegnu, zaista niko ne veruje da mogu da nokautiraju prvaka Evrope.



Kup je možda bio šansa, ako ispadnu u LŠ, jedino što ih čeka je borba za top 4, što nije jednostavno jer Sevilja ima 35 bodova, Hetafe dva manje, a nadaju se baskijski klubovi i Valensija, pa bi trka mogla da bude mnogo zanimljivija nego prethodnih sezona.