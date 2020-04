Nije tako dug put, od Bundeslige, do Bin-Ladena i samoubice!

Nizar Trabelsi nije bio toliko poznat igrač, ali je važio za dečka koji obećava. Odigrao je u Bundesligi par sezona za Fortunu iz Dizeldorfa, Tunižan je bio pod profesionalnim ugovorom i kasnije u Vupertaleru, ali relativno rano, već pre 25. godine se okrenuo terorizmu.



Priča je čudna, ali istinita, i danas dok se nalazi u američkim kazamatima bez prava na advokata, iako je kaznu u Evropi odslužio, mnogi se pitaju šta se desilo sa Trabelsijem.



On je kao veliki talenat stigao u Belgiju iz Tunisa, brzo se posle staža u mlađim kategorijama dokopao Bundeslige. Zanimljivo, on potiče iz porodice koja nema nikakvih veza sa teroristima, niti su tvrdi islamisti, ali je postao laka meta Al-Kaide kada je upao u probleme. Alkohol, droge dok je igrao za solidan novac su mu oduzele pravu fudbalsku šansu, počelo je seljakanje po nižim klubovima, baš negde u vreme kada je Al-Kaida razvijala svoje ćelije po Evropi.



Regrutovao ga je još jedan propali fudbalwer Tarek Marufi koji je bio deo tajne belgijske ćelije Al Kaide i koji je prvi Belgijanac koji je izgubio državljanstvo zbog terorizma i kriminala. Trabelsi sada već posvećeni islamista je jedno vreme proveo u Londonu, okupljali su se, već znate u džamiji u kojoj je propovedi držao imam Abu Hamza.



Nakon toga ga je preuzeo Alžirac Đamel Begal koji je postao njegov spiritualni vođa. Nakon što je pola godine proveo u verskoj školi u Meki, Trabelsi se pridružio talibanima u Avganistanu.



Vratio se u Nemačku da pokupi ženu, naselio se blizu pakistanske granice, postao još radikalniji, sreo se u Džalalabadu i sa Osamom Bin Ladenom koji je bio upoznat sa celim slučajem.



Ostalo je klasika, Trabelsi je pristao da bude šehid, odnosno mučenik, a plan je bio da se napadne Belgija. Plan kojim su rukovodili Saudijci i teroristi iz Jemena je bio da se sa oko 950 kg eksploziva zakucaju u Klajne Brojgel volnu bazu i to u vreme doručka, kada je kantina puna vojnika. Plan nikada nije ostvaren, jer je dva dana nakon napada na Ameriku 11. septembra, belgijska policija dobila informacije o terorističkim ćelijama i uhapsila Trabelsija i ostale teroriste.



Izdao ga je njegov bivši mentor Begal koji je ranije uhapšen, pa je policija Trabelsija imala pod nadzorom. Priznao je krivicu rekao da mu je Bin-Laden kao otac, osuđen je na 10 godina zatvora. Krajem 2007. razotkrivena je zavera da ga oslobode iz zatvora u Nivelu gde je vreme provodio u molitvi i izolaciji. Naredne godine su Amerikanci zatražili njegovo izručenje, Belgijanci su odbili, ai kada mu je istekla kazna 2013. izručili su ga SAD. On sada služi doživotnu kaznu zatvora u Virdžiniji u potpunoj izolaciji. Dobio je Belgiju na sudu, zbog izručenja odštetu od 60 000 evra, ali je tražio da ga vrate u Evropu, slučaj je stigao do Strazbura, gde je žalba odbijena krajem prošle godine.



Inače, 2007. kada su želeli da ga oslobode, plan je bio da se Trabelsi sakrije, a onda izvrši samoubilački napad u Parizu...