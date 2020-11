Nije problem samo Gatuzov bes, igrači Napolija imaju mnogo veću brigu!

Iako su u Napoliju demantovali da je došlo do problema između igrača i Gatuza posle poraza od Napolija, italijanski mediji tvrde da je sve istina i da je trener pretio da će otići.



On je napao igrače da su kukavice, da se ne bore kada ne ide i da takve ne želi da trenira. To je izazvalo raspravu, neki fudbaleri su bili nezadovoljni tim odnosom, strasti su se smirile sutradan, ali svi veruju da je Gatuzo sposoban da napusti klupu, ako tim ne promeni pristup.



Ali, to nije sve.



Naime, igrači, stručni štab i zaposleni u klubu nisu primili nijednu platu ove sezone. Klub čeka decembar i priliv novca od saveza kako bi počeo da isplaćuje, ali problem je u tome, što neće biti dovoljno i čini se da će novac kasniti tokom cele sezone. To se odražava na moral igrača, iako nije sporno da će biti isplaćeni, na kraju krajeva, Napoli ne bi mogao da registruje pojačanja, ako bi ostao dužan, te slućajeve FIFA brzo rešava.











Ipak, situacija nije dobra, čeka ih "Derbi Sunca", pre toga igraće protiv Rijeke u LE i Gatuzo planira da izvede rezervni sastav.