Nije problem Jović, već Zidan? Dokaz je 2,532 minuta!

Zinedin Zidan je "krivac" što Luka Jović još uvek nije pokazao sav svoj potencijal. Marka je posvetila zanimljiv članak našem reprezentativcu, jer brojke pokazuju da Luka u proseku dobija svega 10 minuta kada u igru uđe sa klupe.







Marka je danas možda i najviše stala u odbranu Luke Jovića, koji je često na meti kritičara što još uvek nije proradio i počeo da pogađa kao u Ajntrahtu, ali ovaj list ističe da je Srbin u Ajntrahtu do ovog trenutka imao 2,532 minuta više na terenu, nego što je slučaj u Madridu...





No, da krenemo redom.





Jović je do sada odigrao 24 utakmice za Real, postigao je dva gola, ali je najčešće na klupi ili na tribinama.



Luka je samo osam puta bio starter, i na tim mečevima nije uspeo da ubedi Zidana da treba da dobije veću minutažu. Međutim, problem je i kada u igru ulazi sa klupe, jer tada u proseku dobije samo 10 minuta.



Jović je u igru ulazio 16 puta, za to vreme je odigrao samo 169 minuta, što je svakako nedovoljno da prikaže nešto više.



Budimo iskreni, nije Zidan jedini krivac za to, jer je igrač taj koji treba da "natera" trenera da dobije veću minutažu i značajniju ulogu, ali je sa napadačima oduvek bila druga priča. Kao prirodni golgeter, Luki je potrebno da proradi, za to su potrebni minuti, a onda napadači ulaze u svoju najbolju verziju. Srbin je najviše minuta dobio kada je ušao protiv Valjadolida, "čak" 22, ali to je bilo samo jednom.



Marka zaključuje da 10 minuta po meču nije dovoljno da bilo koji napadač proradi i pokaže sve što zna. Dodaje se i da je ogromna razlika u broju golova, jer je za Frankfurt dao 27, ali je takođe činjenica da Luki "nedostaje" još tačno 2,532 minuta koliko je više proveo na terenu za tim iz Ajntrahta.



Ogromna razlika da bi se očekivao i isti učinak. Na Zidanu je, ali i na Luki, da pruže/opravdaju šansu...