Nije pretnja, već realnost, imaćemo DVE Premijer lige?

Ovo leto bi moglo da bude prelomno za engleski fudbal. Ne samo zbog PL, eventualnog gubitka novca od TV prava čime bi se kriza prolila niz piramidu i praktično ugasila mnogo klubova, već jer bi Čempionšip mogao da se odvojio od engleskog sistema takmičenja i da napravi drugu PL.



Oni prete klubovima u nižim ligama, trećoj i četvrtoj, odnosno kako se ta takmičenja zovu Liga 1 i Liga 2, da će, ako ostanu pri odluci da se takmičenje ne nastavi, praktično promeniti ime u PL 2 i na taj način se potpuno odvojiti od sistema ligaškog fudbala u Engleskoj.



Za to bi morali da dobiju podršku PL, kao i saveza, ali teško da će ustuknuti, razlog je kvalitet klubova u Čempionšipu, čak 15 od 20 je za to da se takmičenje nastavi i upravo zbog toga prete da će zatvoriti svoja vrata za timove iz nižih liga.



Ako pogledate sastav Čempionšipa, na vrhu su Lids i VBA, istorijski veoma značajni klubovi, a za treće mesto koje vodi u viši rang su u trci ekipe poput Fulama i Notingem Foresta. Dodajte na to da su u tom društvu, najbolji klubovi Velsa, Kardif i Svonsi, pa onda KPR, Stouk, bivši šampion PL, Blekburn, "Sove" iz Šefilda, da bi iz PL mogli da ispadnu, Aston Vila još jedan bivši prvak Evrope, ali i Vest Hem, klub sa ogromnom tradicijom, njih nije lako ni uplašiti, ni naterati da odustanu.











Problem bi bio nesaglediv. Praktično bi 40-tak klubova zatvorilo vrata ostalima, ligaški sistem bi praktično propao, ako ne bi bilo omogućeno klubovima iz treće ili četvrte lige da napreduju. Tu su Koventri, Sanderlend, Portsmut...



U nižim ligama, jasna većina je da se ne igra, nemaju prihode od ulaznica, moraju da plaćaju igrače, ovako bi makar smanjili troškove preko leta i računali na pomoć države da prežive. Ali, u Čempionšipu hoće da igraju i prete da će povući potez koji bi potpuno mogao da promeni mapu engleskog fudbala.