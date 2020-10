Totenhem je uradio to opet.



Imao pobedu u džepu, a onda sve prosuo. Uradio je to protiv Njukasla, kada je morao da postigne još koji gol u prvom delu igre, uradio je i sada sa Vest Hemom.



U centru pažnje zbog svega je tandem voditelja sa navijačke televizije WeAreTottenham, možete i sami da pretpostavite kako je počeo i kako se završio.



Pogledajte:

The greatest 32 seconds you’ll ever see pic.twitter.com/v4LrwTQa28