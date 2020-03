Nije konačno, ali ovo će biti najverovatniji ishod fudbalske sezone zbog Korone?

UEFA još uvek nema plan, jer je, po rečima ljudi iz Niona rano.



Naime, prioritet je da se završe nacionalni šampionati. Sada pokušavaju sa igranjem iza zatvorenih vrata, odnosno bez navijača, ali broj oboleli u evropskim zemljama raste.



Koji je najverovatniji scenario?



Da sve bude odloženo posle revanša osmine finala Lige šampiona, tačnije da fudbal potpuno stane do početka aprila, a onda i kasnije, kako se situacija bude razvijala, tačnije da dok ne bude dobijena bitka sa virusom jednostavno sezona ne bude nastavljena. U tom slučaju prioritet imaju nacionalni šampionati, igralo bi se do kraja juna.



Pogađate, kada se bude završila sezona, nema šanse da se odigra EP i ono bi moglo da bude odloženo za godinu dana, to je najbezbolnije rešenje.







Jer, u suprotnom, problem bi bio nerešiv, koga bi federacije slale u evropska takmičenja ako ne završe prvenstvo, teško je očekivati da se ne dodeljuju titule ili da prvenstva budu prekinuta i kruna dodeljena prema tome kakva je trenutna pozicija na tabeli.







Jasno, to je neki okvirni plan, ali ako pandemija potraje do leta, onda ni prvenstva neće biti završavana. Igrači ne žele da igraju u ovakvim uslovima, udruženja profesionalaca u Španiji takođe traže da šampionat bude prekinut kao i u Italiji, a sigurno da će sa povećavanjem broja zaraženih u Nemačkoj, biti povučen isti potez.



U svakom slučaju, čeka nas neizvesnost, ali je prva opcija da sve stane, sačeka leto, i da EP ne bude igrano u predviđenom terminu.