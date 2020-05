Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno - tri godine ispadaju iz lige, ali opstaju u njoj!

Da fudbal piše romane u to smo se uverili mnogo puta, ali slučaj Fakela iz Voronježa je krajnje neobičan.Ruski drugoligaš je aktuelnu sezonu završio kao 19. na tabeli nakon 27 kola i po svemu sudeći bilo je sigurno da će ispasti iz lige.Ipak, to se neće desiti pošto su sve niže lige suspendovane u Rusiji, ali to ne bi bilo naročito neobično da Fakel već treću sezonu zaredom završava u zoni ispadanja, no uprkos tome opstaje u ligi!Prethodnu sezonu završili su kao 17, sezonu pre bili su poslednji na tabeli, međutim usled finansijskih poteškoća klubova koji su ulazili u savezni rang, kao i proširenja lige Fakel je opstajao tri godine uprkos činjenici da se radi o klubu koji očigledno ima kvalitet tek za treći fudbalski rang u Rusiji.Troškovi putovanja u saveznom rangu su ogromni, pa ovakav ishod takmičenja ni ne treba da čudi...