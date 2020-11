Nije kao da Srbiju zanima, ali UEFA blizu velike promene za EP narednog leta! Ništa neće biti isto...

UEFA izgleda dolazi sebi i do logičnog zaključka da bi svi problemi povodom pandemije bili multiplikovani narednog leta, jer problem transporta, logistike, migracije navijača će samo pogodovati pandemiji.



Hoće li ona biti gotova do narednog leta?



Nikako, i ako stigne vakcina, Kovid će ostati još dugo deo naših života.



Podsetimo UEFA je želela da napravi prvenstvo u 12 gradova širom Evrope, kako bi obeležila 60 godina postojanja. Ali, korona je sve promenila, finalni turnir je odložen za godinu dana, a sada veći broj gradova koji su odabrani za domaćinstvo ne žele da se šampionat igra u njihovim državama.



Razlog?



Ne očekuju profit, plus zdravstveni rizik je preveliki. Niko to nije javno rekao, ali vođena takvim saznanjima UEFA je počela pregovore sa Englezima.







Naime, iako je FA demantovala, izvori iz Švajcarske potvrđuju da se ozbiljno razmišlja da čitavo prvenstvo bude odigrano u Ujedinjenom Kraljevstvu. Engleska bi bila domaćin, ali Škoti koji su se plasirali posle 22 godine na veliko takmičenje u "Bici za Britaniju" 18. juna bi trebalo da ugoste Engleze na Hempdenu i to se neće promeniti, praktično bila bi to jedina utakmica koju bi "Gordi Albion" igrao kao gost.



Plasirao se i Vels, nejasno je da li će i oni biti uključeni u organizaciju, jer prema orvobitnom planu, "Zmajevi" bi trebalo da igraju dva meča u Rimu, jedan u Azerbejdžanu. Ali, ako dođe do promene domaćinstva, sigurno bi lobirali da svoje mečeve u grupi igraju na Nacionalnom stadionu u Kardifu. Predsednik UEFA Čeferin se svim silama bori da održi turnir u sadašnjem formatu, ali i njemu je jasno da je to gotovo nemoguće.



Pojavila se Rusija, kao organizator, odnosno, oni su raspoloženi da organizuju takmičenje, imaju infrastruru od SP, ali čini se da su u Nionu mnogo raspoloženiji da UK bude domaćin šampionata.



Šta je sa koronom?







Vlada Borisa Džonsona je sigurna da će do tada izaći na kraj sa pandemijom, ali šta je sa stranim navijačima.



Navodno postoji ideja da se širom zemlje organizuju u gradovima domaćinima testovi, odnosno kovid centri, i oni koji nisu zaraženi imali bi pravo da uđu na stadion. Deluje komplikovano, ali Englezi uveravaju da su spremni za takav scenario i da će tribine PL biti pune pre kraja sezone, odnosno da će na proleće navijačima u Engleskoj biti dozvoljen povratak, to jest prisustvo mečevima.



Za Englesku ovo je sjajna šansa da organizuje veliko takmičenje, oni i Irci razmatraju kandidaturu za Mundijal 2030. ali navodno Portugal i Španija su u prednosti i UEFA želi da se koncentriše samo na jednu ponudu sa kontinenta kako bi lakše dobila domaćinstvo.